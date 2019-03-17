أخبار مصر | خبير سياحي: ملتقى الشباب العربي والأفريقي أفضل دعاية لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي: ملتقى الشباب العربي والأفريقي أفضل دعاية لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من عقد مؤتمرات ولقاءات دولية ومحلية بمختلف محافظات مصر خاصة السياحية يعطي دفعة قوية وتنشيط للمدن التي يتم عليها عقد مثل هذه المؤتمرات ويكون خير دعاية وتسويق لها محليا وعالميا.

وأوضح عاطف بكر عجلان، أن إقامة الملتقى الأول للشباب العربي والأفريقي بأسوان حاليا بحضور عدد كبير من مسئولي القارة الافريقية وشبابها سيكون رسالة للعالم كله من خلال وسائل الاعلام المشاركة والناقلين للحدث عالميا بأن مصر بلد الامن والامان والاستقرار ويكشف معالم اسوان الجمالية وتاريخها للمشاركين الذين هم في الاساس سيكونوا خير سفراء في بلادهم للتسويق لمدينة اسوان السياحية.

وأوضح "عجلان" أن عقد المؤتمرات والملتقيات في المدن السياحية مثل أسوان هو أفضل من دعايا تتكلف ملايين الدولارات لان المشاركون يشاهدون جمال واثار وتاريخ مصر على ارض الواقع.

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ودعا "عاطف" إلى طرح فيديوهات واعداد برامج سياحية متنوعة للضيوف المشاركين داخل محافظة أسوان للتعريف بالبلد مؤكدا ان عقد ملتقى الشباب العربي والافريقي في اسوان وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وتنظيم بطولة الامم الافريقية يونيو المقبل كل هذا سيعطي دفعة قوية للسياحة الافريقية لأسوان بشكل خاص ومصر بشكل عام خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه طبقًا للتقارير الاحصائية فإن عدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر ضعيف فقد بلغ عددهم عام 2015 حوالي 192 ألف سائح فقط وتصدر السياح السودانيين القائمة بنسبة 46.8% ما يمثل نحو 90 ألف سائح من إجمالي السياح الأفارقة.

وناشد عاطف بكر عجلان بضرورة التوسع في انشاء الفنادق السياحية فئات الاربع نجوم والخمس نجوم لتستوعب السياحة الوافدة الى اسوان خاصة ان اسوان من المدن السياحة المهمة الجاذبة للسياح بمختلف جنسياتهم لزيارة الاثار والقيام بالرحلات النيلية والنايل كروز والاستمتاع ايضا بجو اسوان الجميل في موسم الشتاء وخير دليل ما حققه ملتقى الشباب العربي والافريقي حاليا الذي ادى الى ارتفاع كبير في نسب الإشغالات الفندقية حاليا.

وشدد "عجلان" على ضرورة المزيد من الاهتمام بالبنية التحتية من نقل وطرق وصرف صحي والاهتمام أيضا بخدمات البنية التحتية للمنشآت الفندقية.