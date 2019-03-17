أخبار مصر | "السيسي" يتصدر عناوين الصحف.. وحادث نيوزيلندا الأبرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يتصدر عناوين الصحف.. وحادث نيوزيلندا الأبرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وركزت الصحف على أبرز التصريحات التي أدلى بها "السيسي" خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، ومنها تأكيده أننا في مصر قد وضعنا شبابنا على أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام، وأن الأمل معقود على عزيمة الشباب في تجاوز التحديات المحيطة بالدول العربية والإفريقية، وأنهم بحماسهم سوف يكونون الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل.

كما استمرت في متابعتها تطورات الحادث الإرهابي بنيوزيلاندا والذي أودى بحياة 50 شخصًا بخلاف المصابين بهجوم متطرف على مسجدين أمس الأول "الجمعة"، وذكرت الصحف أن مصر أعربت، عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية، عن إدانتها للحادث الإرهابي ورفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية، لافتة إلى أن "السيسي" دعا المشاركين في ملتقى الشباب العربي والإفريقي، للوقوف حدادًا وتكريمًا لأرواح الحادث المؤلم.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحف عن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تأكيدها متابعة الوزارة للحادث الإرهابي، والتنسيق الكامل مع السفارة المصرية بنيوزيلاندا، مشددة على تذليل كل العقبات لعودة الجثامين إلى مصر.

وفي الشأن المحلي، ركزت الصحف على متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، برفقة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والطيران المدني، وآخرين.

وأوضحت الصحف أن "مدبولي" أكد سعي الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق آلية "نافذة"، التي تعد منظومة قومية تُرسي آلية النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر.

ومن جهة أخرى أبرزت صحف "الأحد" فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على 2810 أصوات من إجمالي عدد الصحفيين الذين أدلوا بأصواتهم 4588 صحفيًا، في انتخابات التجديد النصفي بالنقابة.

وفي الشأن الاقتصادي، تداولت صحف "الأحد" لقاء المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس، مع ليم جو سونغ، الملحق التجاري بالسفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة، وقالت الصحف أن اللقاء لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي الكوري في مصر وسبل التعاون بين الهيئة والسفارة للترويج لفرص التوسع في الاستثمار الصناعي الكوري في مصر، ونقلت عن رئيس الهيئة أن الهيئة تخطط لطرح مليوني م2 أراض صناعية مرفقة بالعاشر من رمضان خلال العام الحالي.

كما أبرزت بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول، عن أن برنامج الإصلاح يهدف لاستعادة التوازن الاقتصادي والتنمية، جاء ذلك خلال لقاء مع أعضاء معهد الشرق الأوسط، بمشاركة عدد كبير من ممثلي شركات البترول الأمريكية والعالمية والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية.

وفي ملف التعليم، استمرت الصحف في متابعتها مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وذكرت أن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أعلن تقدم 430 ألف شخص للمسابقة، مضيفًا أن عدد من قام بتسليم الملفات المطلوبة كاملة هو 149 ألفًا و42 متقدمًا، في حين وصل عدد الناجحين 46 ألفًا و940 بشكل نهائي، وسيتم إرسال البيانات الخاصة بالمسابقة للمتقدمين.

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، النسخة الأولى من ملتقى الشباب العربي والإفريقي، بمحافظة أسوان.

وفي شأن صحي، ركزت الصحف على تطورات مبادرة 100 مليون صحة، حيث نسبت صحف اليوم للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 9 ملايين و508 آلاف مواطن، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر أمس السبت.