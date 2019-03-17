أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: تلقينا 1365 شكوى على خدمة الواتس آب عبر "صوتك مسموع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: تلقينا 1365 شكوى على خدمة الواتس آب عبر "صوتك مسموع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر فبراير عدد 4658 رسالة عبر مبادرة "صوتك مسموع" منها عدد 1365 شكوى مستوفاة تم الرد على 1208 شكوى منها بنسبة 88،49%، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على شكاوى المبادرة وجارى الرد على الشكاوى الاخرى تباعًا، وتلقى البريد الاليكترونى للوزارة خلال الشهر عدد 133 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل عدد 40 شكوى وتم الرد على 37 شكوى وجارى الرد على 3 شكاوى بنسبة 92،5%، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير 249 رسالة وبلغ عدد الشكاوى 114 شكوى تم الرد على 139 شكوى منها جارى الرد على 5 شك

ويواصل الخط الساخن تلقى إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى حيث بلغ استقبال عدد المكالمات 250 اتصال تليفونى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب ": وهو ( 01150606783 ) الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع)www.facebook.comsotakmasmwo ) رقم الخط الساخن: (15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات استجابة فى حل الشكاوى عبر مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر فبراير هى الجيزة والبحيرة والقاهرة ومطروح والغربية والمنوفية والدقهلية، لافتا إلى أن مبادرة ( صوتك مسموع ) التى تتبناها الوزارة ويرعاها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأتى استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد ومخالفات البناء.

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وقال "شعراوي"، إن تلقى الرسائل يتم من خلال عدة قنوات هى خدمة الواتس آب والبريد الإليكترونى للوزارة وصفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) والخط الساخن.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاق المبادرة خلال شهر أكتوبر وحتي الآن أكثر من 36 الف رسالة منها 8206 شكوى تم حل 7865 شكوى منها بنسبة حوالى 95،8% وجاري حل 341 شكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر فبراير 5040 رسالة منها 1549 شكوي تم حل عدد 1384 شكوي منها بنسبة 89.34%، موضحًا أن أكثر الشكاوى خلال شهر فبراير تتعلق بالقمامة وعددها 696 شكوى بنسبة 45 % والاشغالات 493 شكوى بنسبة 31،82 % ثم مخالفات البناء وعددها 97 شكوى بنسبة 6،26% وشكاوى الفساد 87 شكوى بنسبة 5،6 % والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 176 شكوى بنسبة 11،36%.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع " تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن، ومنها الفساد والرشوة، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين ومن بينها "الواتس أب" الذي يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور، والبريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " والخط الساخن، حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب ": وهو ( 01150606783 ).