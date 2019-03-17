أخبار مصر | عاجل.. البحرية المصرية تنقذ سائحين فرنسيين بـ"شعب فنديره"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البحرية المصرية تنقذ سائحين فرنسيين بـ"شعب فنديره" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت القوات البحرية، سائحين فرنسيين بعد غرق اللنش بجوار شعب فنديره جنوب برنيس بالبحر الأحمر.

وجاء ذلك في إطار جهود القوات المسلحة في أعمال البحث والإنقاذ، حيث تلقت القوات البحرية إشارة استغاثة من لنش شراعي فرنسي الجنسية بجنوب البحر الأحمر يتعرض لحالة غرق نظراً لسوء الأحوال الجومائية، ووصلت سرعة الرياح إلى 40 عقدة.

وتحركت وحدة من االقوات البحرية إثر البلاغ إلى موقع البلاغ حيث نجحت في إنقاذ عدد 2 سائح فرنسي الجنسية بعد غرق اللنش بجوار شعب فنديره جنوب برنيس بالبحر الأحمر وتم اصطحابهما لأحد الموانئ وتقديم جميع الإسعافات لهما.