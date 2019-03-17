أخبار مصر | "شعراوي": الجيزة أكثر المحافظات استجابة لمبادرة "صوتك مسموع" خلال فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": الجيزة أكثر المحافظات استجابة لمبادرة "صوتك مسموع" خلال فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات استجابة في حل الشكاوى عبر مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر فبراير هي الجيزة والبحيرة والقاهرة ومطروح والغربية والمنوفية والدقهلية، لافتا إلى أن مبادرة ( صوتك مسموع ) التي تتبناها الوزارة ويرعاها د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأتي استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدي على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد ومخالفات البناء.

وقال "شعراوي"، إن تلقي الرسائل يتم من خلال عدة قنوات هى خدمة الواتس آب والبريد الإليكترونى للوزارة وصفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) والخط الساخن.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاق المبادرة خلال شهر أكتوبر وحتي الآن أكثر من 36 الف رسالة منها 8206 شكوى تم حل 7865 شكوى منها بنسبة حوالى 95،8% وجاري حل 341 شكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر فبراير 5040 رسالة منها 1549 شكوي تم حل عدد 1384 شكوي منها بنسبة 89.34%، موضحًا أن أكثر الشكاوى خلال شهر فبراير تتعلق بالقمامة وعددها 696 شكوى بنسبة 45 % والاشغالات 493 شكوى بنسبة 31،82 % ثم مخالفات البناء وعددها 97 شكوى بنسبة 6،26% وشكاوى الفساد 87 شكوى بنسبة 5،6 % والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 176 شكوى بنسبة 11،36%.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع " تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن، ومنها الفساد والرشوة، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين ومن بينها "الواتس أب" الذي يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور، والبريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " والخط الساخن، حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب ": وهو ( 01150606783 ).

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الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك":

بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.comsotakmasmwo )

البريد الإلكترونى: ([email protected] ).

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تعزيزًا للشفافية سيتم نشر تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وتصنيفاتها وأنواعها وموقفها وما تم بشأنها على كل مستوى محلي بدءًا من المحافظة وصولًا إلى القرية.

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بالمحافظات برئاسة سكرتيري عموم المحافظات لسرعة الإستجابة على الشكاوى الواردة من المواطنين والرد عليها.

ويواصل الخط الساخن تلقى إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى حيث بلغ استقبال عدد المكالمات 250 اتصال تليفونى.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى قد أعلن نهاية شهر أكتوبر 2018 إطلاق المبادرة والتى ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".

