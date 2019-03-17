أخبار مصر | بعد قليل.. السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والأفريقي، بمدينة أسوان، رسمياً حيث يشهد اليوم، الجلسة الافتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جديدة".

وتهدف الجلسة، تسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

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الملتقى يعقد منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات، كما يتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التى تهم كل من الشباب العربى والأفريقى، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، وقد أعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.

وبدأت فعاليات الملتقى، أمس بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث تهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية، وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية ، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، وما تتطلع له إفريقيا من مصر.