مصر | 24 مارس.. الحكم في دعوى رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 مارس.. الحكم في دعوى رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالله المحامي وكيلاً عن النقابة العامة لصيادلة مصر، والتي طالب فيها برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، للحكم بجلسة 24 مارس الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34610 لسنة 73 ق، عمرو زكريا عبدالله وآخرين.

كانت محكمة القضاء الادارى، اصدرت حكما، فى وقت سابق بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.