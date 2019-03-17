مصر | النيابة تواصل التحقيق في وفاة عامل خلال تنقيبه عن الآثار بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تواصل التحقيق في وفاة عامل خلال تنقيبه عن الآثار بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل قديم يمتلكه أحدهم في استجابة لهوس آخرين بالآثار والاتجار فيها. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل قديم يمتلكه أحدهم في استجابة لهوس آخرين بالآثار والاتجار فيها. وتبين من التحقيقات أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم العثور على حفرة بعمق 20 مترا، وبجوارها أحبال وسلالهم وأدوات الحفر، وعقب ذلك تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد وفاة عامل أثناء ذلك وتوجه أصدقائه إلى منزله لإخبار عائلته، وتم ضبطهم واستدعاء زوجة المتوفي.

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة.



واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة المتوفي التي أكدت أن زوجها عامل بناء، ويوم الواقعة اكتشفت وجود أربعة رجال يرمون بجثته أمام المنزل، حيث شعر بهم عدد من الجيران وتم ضبطهم، واعترفوا لها أن زوجها اشترك معهم في الحفر أسفل منزل من أجل التنقيب عن الآثار ثم عقب ذلك أصيب بأزمة في التنفس وتوفى، ودون أن يخبروها المزيد فقررت الإبلاغ عن الواقعة لكشف ملابساتها.



وكما استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين أكدوا الواقعة وأنهم وراء التنقيب عن الآثار وسبق أن قاموا باستخراج قطع آثرية من عقار أخر موضحين أنه أثناء الحفر توفى صديقهم فلم يجدوا أي شيء سوى التوجه به لمنزله في منطقة أوسيم، دون إخبار أحد من عائلته حتى لا يفتضح أمره ولكن الأهالي أمسكوا بهم، وأنكشف أمرهم.



وجاء في مناظرة النيابة لجثة العامل أنه رجل في العقد الخامس من العمر، وتبين عدم وجود أي إصابات في جسده، ويحتمل أن أزمة قلبية وراء الوفاة، وقررت التحفظ على الجثمان للتشريح.

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نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بمصر القديمة، وتم ضبط بحوزتهم أدوات التنقيب.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بشارع السبع بنات في عزبة خير الله، واكدت التحريات صحة تلك المعلومات.



وعلى الفور تم استهداف العقار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار ملك المتهم الأول.



كما عثر بحوزتهم على أدوات تنقيب عبارة عن «صاروخ قطع، هيلتى، ماكينة لحام كهربائية، كوريك، خرطوم شفط مياه.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.