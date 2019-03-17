انت الان تتابع إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميناء شرم الشيخ البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، حيث تم استئناف الأنشطة البحرية والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة، إذ أكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنها تسير بصورة طبيعية.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد قررت الخميس الماضي، إغلاق مينائي الغردقة وشرم الشيخ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن شدة الرياح بميناء الغردقة تتراوح ما بين 25 - 30 عقدة شمالية غربية، وأن ارتفاع الأمواج ما بين 2 - 3 أمتار، والضغط