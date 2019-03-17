إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الطقس

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ميناء شرم الشيخ البحري
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، حيث تم استئناف الأنشطة البحرية والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة، إذ أكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنها تسير بصورة طبيعية.
وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد قررت الخميس الماضي، إغلاق مينائي الغردقة وشرم الشيخ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن شدة الرياح بميناء الغردقة تتراوح ما بين 25 - 30 عقدة شمالية غربية، وأن ارتفاع الأمواج ما بين 2 - 3 أمتار، والضغط
وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد قررت الخميس الماضي، إغلاق مينائي الغردقة وشرم الشيخ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن شدة الرياح بميناء الغردقة تتراوح ما بين 25 - 30 عقدة شمالية غربية، وأن ارتفاع الأمواج ما بين 2 - 3 أمتار، والضغط 1016 مللي بارا، وقوة البحر 5 درجات، بينما تتراوح شدة الرياح بميناء شرم الشيخ ما بين 20 - 28 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 - 4 أمتار، والضغط 1009 مللى بار، والرؤية ضعيفة بحد أقصى 6 كيلومترات، وحالة البحر مضطربة. (التفاصيل)
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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية
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