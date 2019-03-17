السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر)

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الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملتقى أسوان
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لحضور فاعليات اليوم الثاني، من ملتقى الشباب العربي الإفريقي في مدينة أسوان، والذي بدأت فاعلياته أمس السبت، وأجمع الشباب المشارك في الملتقى على أهمته، إذ يعتبر فرصة للتقريب بين الشباب العربي والإفريقي، والتعرف على الثقافات المختلفة، قائلين إن هذا الملتقى يؤكد دور مصر الريادي في إفريقيا والمنطقة وسعيها الكبير لجمع أكبر عدد من الشباب لمناقشة قضاياهم، طرح أفكارهم أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين، والمساهمة في إظهار الوجه الجميل للشباب والدور الذي يمكن أن يقوموا به خلال السنوات المقبلة.
وتوجه محمد هارون من تشاد، بالشكر لمصر على استضافتها لهذا الملتقى، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات تفتح الباب لجمع أكبر عدد من الشباب العربي والإفريقي لطرح أهم القضايا التي تهمهم بهدف تقريب الرؤى وتبادل الثقافات.وأشار هارون إلى أن السيسى هو أول رئيس عربي يقوم بمثل هذه المبادرة لدعم الشباب في العالمين
وتوجه محمد هارون من تشاد، بالشكر لمصر على استضافتها لهذا الملتقى، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات تفتح الباب لجمع أكبر عدد من الشباب العربي والإفريقي لطرح أهم القضايا التي تهمهم بهدف تقريب الرؤى وتبادل الثقافات.
وأشار هارون إلى أن السيسى هو أول رئيس عربي يقوم بمثل هذه المبادرة لدعم الشباب في العالمين العربي والإفريقي، مؤكدا أن الشباب مستقبل القيادة في القارة الأفريقية والعالم العربي.
وأشاد بتنظيم مصر لهذا الحدث العالمي خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية، منوها بالجولة النيلية التى شارك فيها السيسي مع الشباب العربي والإفريقي قبيل الجلسة الافتتاحية، مساء أمس، إذ قدم لهم وصايا مباشرة حول كيفية الاستفادة من هذا الملتقى.
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