نميرة نجم: مصر تضع الشباب والإرهاب على أولوية عملها

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السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي

قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، إن مصر قادرة على تحقيق كثير من تطلعات شباب إفريقيا في ظل رئاستها الحالية للاتحاد، مشيدة بالجهود المبذولة من مؤسسات الدولة لإنجاح الملتقي، موضحة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ركزت على دعم الشباب ومكافحة الإرهاب عكست واحدة من أهم أولويات عمل الدولة المصرية، وأنه في العصر الحديث واجهت كلا المنطقتين، العربية والإفريقية، خطر مشترك وهو التكالب الاستعماري طمعا في ثروات ومقدرات المنطقتين، فكان الكفاح المشترك ضد القوى الاستعمارية عامل استراتيجي للدفع نحو تعزيز التكامل العربي الإفريقي.

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وذكرت نجم، لـ"التحرير"، أنه بعد التخلص من الاستعمار فطن القادة العرب والأفارقة إلى أهمية وجود طابع مؤسسي للتكامل العربي الإفريقي، فكانت القمة العربية الإفريقية الأولى التي احتضنتها القاهرة عام 1977، ثم تلتها قمم: سرت 2010، الكويت 2013، مالابو 2016، ومن المنتظر أن تكون القمة الخامسة في الرياض بالمملكة