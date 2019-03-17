شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، صباح اليوم الأحد، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وأضاف «راضي» أن اللقاء جاء على هامش انعقاد ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.

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