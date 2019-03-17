شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تلقي 36 ألف رسالة من خلال «صوتك مسموع» منها 8206 شكاوى وحل 7865 بنسبة 95.8% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر الماضي حتي الآن أكثر من 36 ألف رسالة، منها 8206 شكاوى، تم حل 7865 شكوى منها بنسبة 95.8%، وجارٍ حل 341 شكوى.

وقال «شعراوى»، في بيان إعلامي الأحد، إن المبادرة تلقت خلال شهر فبراير الماضي 5040 رسالة، منها 1549 شكوي، تم حل 1384 شكوي منها بنسبة 89.34%، مشيراً إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر فبراير الماضي تتعلق بالقمامة، وعددها 696 شكوى بنسبة 45%، والإشغالات 493 شكوى بنسبة 31.82%، ثم مخالفات البناء وعددها 97 شكوى بنسبة 6.26%، وشكاوى الفساد 87 شكوى بنسبة 5.6%، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 176 شكوى بنسبة 11.36%.

وأوضح الوزير أن أكثر المحافظات استجابة في حل الشكاوى خلال شهر فبراير الماضي هي الجيزة والبحيرة والقاهرة ومطروح والغربية والمنوفية والدقهلية، لافتاً إلى أن مبادرة «صوتك مسموع»، التي تتبناها الوزارة ويرعاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تأتى استكمالاً لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة، وتعمل على عدة محاور رئيسية، أهمها التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد ومخالفات البناء.

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وأشار إلى أن تلقى الرسائل يتم من خلال عدة قنوات، هي خدمة الواتس آب والبريد الإلكترونى للوزارة وصفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» والخط الساخن.

ولفت الوزير إلى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر فبراير الماضي 4658 رسالة، منها 1365 شكوى مستوفاة، تم الرد على 1208 شكاوى منها بنسبة 88.49%، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المُشكَّلة بالمحافظات للرد على شكاوى المبادرة، وجارٍ الرد على الشكاوى الأخرى تباعاً، وتلقى البريد الإلكترونى للوزارة خلال الشهر 133 رسالة، تم الرد عليها، وتضمنت الرسائل 40 شكوى، تم الرد على 37 شكوى منها، وجارٍ الرد على 3 شكاوى بنسبة 92.5%، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير الماضي 249 رسالة، وبلغ عدد الشكاوى 114 شكوى، تم الرد على 139 شكوى منها، وجارٍ الرد على 5 شكاوى بنسبة 96.5%، ويواصل الخط الساخن تلقى اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين إلى وسائل تلقى الشكاوى، حيث بلغ عدد الاتصالات 250 اتصالاً تليفونياً.

جدير بالذكر أن «شعراوى» قد أعلن نهاية شهر أكتوبر الماضي إطلاق المبادرة، التى ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان: «إدارة محلية مستجيبة للمواطن»، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة فيحمل عنوان: «إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن».

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تمت إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين، حيث تم تخصيص رقم «الواتس آب»: وهو «01150606783»، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: بعنوان «صوتك مسموع» www.facebook.com/sotakmasmwo، ورقم الخط الساخن «15330»، الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.