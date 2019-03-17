شكرا لقرائتكم خبر عن 8 جامعات دولية تتسابق لبداية الدراسة العام القادم في العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء 8 جامعات دولية يجرى العمل بها على قدم وساق لتكون في استقبال الدارسين عام 2020، بخلاف أربع قطع أراضي مخصصة لفروع جامعات خاصة تنتظر المستثمرين في التعليم العالي بالمرحلة الأولى .

من هنا كانت رؤية شركة (بترهوم) أول مطور عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة في تيسير السكن الملائم سواء للدارسين أو السادة أعضاء هيئة التدريس والذي تم تصميمه ليتناسب مع الوضع الاجتماعي المتميز لتلك الفئة الراقية من المجتمع ومن تلك الجامعات التي تم العمل بها وذلك من خلال مشروعها الرابع بالعاصمة «ميدتاون سكاي» على مساحة 122 فدان حرصت من خلاله شركة (بترهوم) على تقديم نموذج متميز للطبقة الأرستقراطية سواء الدارسة أو العاملة في تلك الجامعات حيث يتميز موقع «ميدتاون سكاي» بالقرب من العديد من الجامعات وقربه أيضاً من أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

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ميدتاون سكاي

وجدير بالذكر أن من الجامعات التي ستشهد انطلاقة تعليمية عام 2020 الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية GIU AS والتي قام بوضع حجر أساسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد/ بيتر ألتماير الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد/ جورج لوى السفير الألماني بالقاهرة، والدكتور كرستيان مولير نائب السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD)ولفيف من مسئولي مصر وألمانيا، وقد تم توقيع إنشاء هذه الجامعة في برلين على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد انشاء العديد من الجامعات الدولية الأخرى ومن أبرزها الجامعة الكندية الجديدة وهي University of Prince Edward “UPEI”، لتقديم برامجها في فرع هندسة الطاقة المستدامة، والذي يعتبر من أحدث التخصصات الهندسية في العالم والذي يواكب الخطة الطموحة لمصر والمنطقة العربية في هندسة التصميم الصناعي والإنشائي التي فتحت باب التقديم للطلاب المصريين والمغتربين من جميع الدول ومن المقرر بدء الدراسة بإجمالي4 آلاف طالب، وتأتي الجامعة الأمريكية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 50 فدانا لتضم21 ألف طالب تقريبا، كما تضم العاصمة الجديدة جامعة Coventry البريطانية وهي الجامعة الأقرب للمشروع الرابع لبترهوم «ميدتاون سكاي» في أفضل المواقع الجغرافية بالعاصمة والتي ستبدأ الدراسة بها في 2019، ومن الجامعات المصرية توجد جامعة مصر الدولية أحد فروع جامعة سيناء والتي تبلغ مساحتها حوالي ٥٧ فدان، وأيضا مجمع الجامعات الأوروبية، والذي يقام على مساحة 80 فداناً، ويضم كليات (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 3 كليات، كما أن هناك الجامعة المجرية على مساحة 30 فدانًا والجامعة السويدية، ومن المتوقع أن تكون السعة التقديرية في المرحلة الأولى لعمل تلك الجامعات 83 ألف طالب، وجدير بالذكر أن الشهادات الممنوحة للطلبة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر، كما تشهد المرحلة الأولى أكثر من 64 مدرسة بالمراحل المختلفة

بهذا الرقي والتميز في اختيار الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة كان التميز في موقع المشروع الرابع لبترهوم «ميدتاون سكاي» بمساحته الكبيرة، وتتميز شركة بترهوم بمشاريعها المتميزة والتي تحمل اسم مشترك «ميدتاون» والتي تناسب الطبقة الراقية وتلبي جميع احتياجاتهم بطريقة عالمية وعلى المسمى الذكي في الإنشاء، ولنجاح المنظومة التعليمية العالمية التي ستشهدها العاصمة الإدارية الجديدة كان لابد من التفكير في توفير السكن المناسب للسادة الأساتذة والدكاترة أعضاء هيئة التدريس المصريين والأجانب فكان مشروع «ميدتاون سكاي» رابع مشروع لأهم مطور عقاري في العاصمة (بترهوم) فكما حازت مشروعات (ميدتاون فيلا ـ ميدتاون سولو ـ ميدتاون كوندو) على اقبال صفوة المجتمع على الفيلات المتميز في تصميمها، اهتم فريق بترهوم في طرح فيلات متميزة بمشروعه الرابع «ميدتاون سكاي» للطبقة الارستقراطية في المجتمع من اساتذة ودكاترة هيئة تدريس الجامعات في العاصمة الإدارية الجديدة سواء المصريين منهم أو الأجانب وذلك بالتصميم العالمي الذي تتميز به مشروعات بترهوم في العاصمة الإدارية الجديدة وموقعها الفريد والقريب من جميع الجامعات الدولية وجامع الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح أخذاً في الاعتبار أن اساتذة جامعات العاصمة العديد منهم اعتاد على السكن المتميز في الدول الخارجية فكان حرص بترهوم كعادتها ترك بصمة تفوق غيرها من المطورين العقاريين في تنفيذ المعايير العالمية في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا أو شقة فالتصميم الداخلي للفيلات صمم على أحدث الطرق العالمية من الحرص على توفير الخصوصية لمشروع «ميتاون سكاي»، وحرصاً على العائلات المصرية والأجنبية في تقديم الراحة والرفاهية لأبنائهم في فترة الدراسة وفرت بترهوم وحدات سكنية تبدأ من مساحة 90 متراً بتسهيلات على سبع سنوات بمقدم بسيط وقسط شهري أقل من القيمة الإيجارية توفيراً للجهد والوقت لأبائنا الطلاب، كما يحرص أول مطور عقاري بالعاصمة (بترهوم) على انتقاء الحاجزين لتطفي صفة الهدوء والخصوصية على مشروع «ميدتاون سكاي»، كما تتمتع شركة بترهوم بالمصداقية سواء في مواعيد التسليم أو المواصفات الفنية الذكية التي تتناسب مع أكبر طفرة عقارية تشهدها مصر «العاصمة الإدارية الجديدة فالمشروع يحظى بشبكة مرافق على الطراز العالمي مما يقلل كثيراً من المشكلات المستقبلية وسهولة الصيانة بعيداً عن ازعاج قاطني هذا المشروع العملاق، أما عن المجال الاستثماري والذي تتميز معه شركة بترهوم فيأتي في طرح العديد من المساحات التجارية التي تناسب كافة الماركات العالمية والتي من شأنها مخاطبة طلاب الجامعات وتوفير الخدمات المختلفة للدكاترة وهيئة التدريس فالمشروعات المشهورة فقط هي مستهدف شركة بترهوم في مشروعاتها التجارية