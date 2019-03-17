شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق العدد الثالث من مجلة «مصر معاك».. وتحتفي بالمرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العدد الثالث من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان «مصر معاك»، التي أصبحت أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.

وترحب الوزارة بتلقى مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتا للجاليات المصرية المغتربة.

وتخصص المجلة عددها الثالث للاحتفاء بالمرأة المصرية، وتضم في عددها الجديد الكثير من الأخبار الحصرية عن الوزارة، ونصائح للمصريين الراغبين في السفر للولايات المتحدة الأمريكية، وعددًا من الأبواب التي تعكس روح الوطن من إنجازات الدولة، وكذلك الفنون والثقافة المصرية الأصيلة، إضافة إلى آخر مستجدات التواصل مع العلماء والخبراء المصريين حول العالم، فضلاً عن استعراض حلول بعض الشكاوى الواردة من مواطنينا خارج مصر.