شكرا لقرائتكم خبر عن عبور الفوج الثالث من معتمري غزة عبر بوابة معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى الأراضي المصرية قادما من قطاع غزة الفوج الثالث من معتمري قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول أن الفوج الثالث يضم 850 معتمرًا غزيًا، حيث تم توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر جوًا إلى الأراضي العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

يذكر أن السلطات المصرية تقوم بفتح المعبر في اتجاه واحد يوم الأحد من كل أسبوع طيلة شهر مارس لعبور 3200 معتمر فلسطيني من قطاع غزة على أربعة أفواج، بواقع 800 شخص كل فوج.