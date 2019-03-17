شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «التضامن» تعلن أسماء الأمهات المثاليات الفائزات لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعلن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاثنين، أسماء الأمهات المثاليات الفائزات لعام 2019 بعدما انتهت مديريات التضامن الاجتماعي من تلقي الترشيحات الخاصة بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات.
وبلغ إجمالى عدد المرشحات 145 مرشحة منهن 102 أرملة و7 أمهات لأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة، واحتلت محافظات الدقهلية والجيزة وبورسعيد وأسوان والبحيرة أعلى نسبة مرشحات على مستوى الجمهورية.
كانت الوزارة قد أعلنت أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب.
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