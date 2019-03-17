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محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير التموين لافتتاح أعمال تطوير مصنع الدلتا للسكر

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق، لافتتاح أعمال التطوير بمصانع شركة الدلتا للسكر بالحامول، وافتتاح محطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة بالمصانع، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية.

وتفقدا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، والوفد المرافق له، منفذ توزيع سلع غذائية بمدينة كفرالشيخ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، كما تفقد مطحن القمح والصوامع الخاصة به، واستمع لشرح واف من المختصين عن الطاقة الإنتاجية للمطحن.

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