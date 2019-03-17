شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن القناطر الخيرية 8 ساعات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، الإثنين لمدة 8 ساعات، من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا بعد غد الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.