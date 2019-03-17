شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يصل محطة سيدى جابر و يقيل نائب رئيس هيئة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة سيدى جابر بالإسكندرية قادما من القاهرة بعدما استقل من محطة مصر قطار رقم 905، حيث تفقد حالة القطار واستمع لشكاوى الركاب ووعدهم بتحسن الخدمة. وأمر وزير النقل رئيس هيئة السكة الحديد بإقالة مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية. Advertisements فى سياق متصل انطلق المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات "مارلوج 8" بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والمعلومات والنقل البحرى.

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