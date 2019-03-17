شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: أكاديمية تأهيل الشباب منصة انتقاء القيادات للوظائف العليا بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مؤتمرات الشباب منصة للتواصل بين الشباب والدولة، وأفرزت نجاحات كثيرة، من ضمنها تأهيل الشباب للقيادة بمؤسسات الدولة.

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وأضاف الرئيس خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والإفريقى المنعقد حاليا بأسوان، أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، منصة لانتقاء الشباب بتجرد، حتى يحصل على الفرصة من خلال الأكاديمية والتى ستعتبر هى الوعاء الذى سنحصل منه لصالح الوظائف المختلفة والعليا بالدولة.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية لا تختلف فى تحدياتها عن الدول الإفريقية الأخرى وكثيرا من الدول العربية، سواء فى النمو السكانى والتحدى السياسى والاقتصادى والأمنى، وتابع محدثا شباب المؤتمر: "يجب أن نكون واعين للتحديات وتأثيرها وأسلوب التغلب عليها".