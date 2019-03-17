شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجراء قرعة الحج بمديريات أمن 5 محافظات.. أبرزها الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى القرعة العلنية، اليوم الأحد، لحج القرعة بمديريات أمن "أسيوط والقليوبية وبورسعيد وبنى سويف والإسكندرية".

Advertisements

جاء ذلك بعدما فتحت أقسام الشرطة أبوابها لتلقى طلبات حج القرعة لهذا العام، حتى 11 مارس الماضى، وسط إقبال كبير من المواطنين.

ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.