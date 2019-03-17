شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية تنتظر المتعدى على طالبة مدينة نصر بآلة حادة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل تعدى على فتاة بآلة حادة وحاول سرقتها بالإكراه فى مدينة نصر.

كان رواد التواصل الاجتماعى نشروا مقطع فيديو على "فيس بوك" بشروع مجهول فى سرقة متعلقات فتاة والتعدى عليها بالضرب بعتلة حديدية محدثاً إصابتها وفر هاربا.

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وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول محمد الحدق المحامى، إن عقوبة السرقة بالإكراه تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى المجنى عليه، لافتا إلى أن حيازة المتهم سلاح أبيض وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته عنوة عنه يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314 تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضى أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضى أى بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.