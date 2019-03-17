شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: السيسى يلتقى فى أسوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك على هامش انعقاد ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان.

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