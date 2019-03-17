فيديو معلوماتى..إجراءات صندوق الإدمان لمواجهة تعاطى المخدرات بين موظفى الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تكثيف حملات الكشف عن المتعاطين من العاملين بالوزارات ومؤسسات للدولة. وينشر"الخليج 365" إجراءات الصندوق فى مكافحة ومواجهة تعاطى المواد المخدرة بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. 1ـ الكشف على 8282 موظفا فى 8 وزارات ومؤسسات حكومية، وسائقى الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير. 2ـ العينات أظهرت تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة. Advertisements 3ـ إحالة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 4ـ استمرار حملات الكشف فى الوزارات والمؤسسات المختلفة وسائقى حافلات المدارس والطرق السريعة. 5ـ إمداد الصندوق ببيانات عن العاملين وأعدادهم وأماكن إقامتهم. 6ـ تخصيص مسئول اتصال بكل جهة لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف. 7ـ من يثبت تعاطيه المخدرات من سائقى الحافلات المدرسية، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم. 8ـ من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه بالمجان وفى سرية تامة.

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