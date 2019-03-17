شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والأفريقى المنعقد حاليا بمدينة أسوان.

وتنطلق الجلسة الافتتاحية بعنوان " منتدى شباب العالم: آفاق جديدة"، وتهدف لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

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ويعد الملتقى منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات، كما يتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التى تهم كل من الشباب العربى والأفريقى، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، وقد أعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.

وبدأت فعاليات الملتقى، أمس بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث تهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية، وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية ، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، وما تتطلع له إفريقيا من مصر.