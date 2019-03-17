شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بعمليتى طعن وإطلاق نار فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، مقتل إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة؛ جراء عملية مزدوجة "إطلاق نار وطعن" قرب مستوطنة أرئيل فى سلفيت بالضفة الغربية.

ونقلت وسائل الإعلام عن الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى، أن عمليتى إطلاق النار والطعن قرب مستوطنة "أرئيل" أسفرتا عن مقتل 2 من المستوطنين وإصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة، مشيرة إلى انسحاب المنفذ من المكان.

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كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدة مناطق فى الضفة الغربية بحثا عن منفذ الهجوم.