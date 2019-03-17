تعرف على أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لأعياد شم النسيم، من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للوزارة، حيث ستطرح كميات كبيرة من الأسماك والرنجة والفسيخ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية . الخليج 365 ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ التى سيجرى طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة أعياد شم النسيم فى نقاط محددة . 1 - سيتم طرح 40 طنا من سمك البلطى الدباشى بسعر 33 جنيهًا للكيلو. 2- طرح 40 طنا من سمك الماكريل اليابانى بسعر 30 جنيهًا. 3- طرح 15 طن ماكريل أيسلندى بسعر 43جنيهًا للكيلو . 4- طرح 40 طن سمك المكرونة بسعر 27 جنيهًا للكيلو . Advertisements 5- توفير 25 طن سمك فيليه باسا أحمر بـ42 جنيهًا للكيلو، و10 أطنان سمك فيليه باسا أبيض بسعر 50 جنيهًا. 6- طرح 40 طن رنجة ذات نوعيات جيدة بسعر 35 جنيهًا للكيلو. 7- طرح كميات كبيرة من الفسيخ بسعر 100 جنيه للكيلو . 8- توفير أسماك فيليه البلطى أوزان نصف كيلو بسعر 50 جنيهًا . 9- طرح فيليه قشر وزن نصف كيلو بسعر 70 جنيهًا. 10- طرح 40 طن بلطى شبار أسوان بسعر 23 جنيهًا للكيلو، وطرح 25 طن بلطى طازج بسعر 30 جنيهًا للكيلو. 11- طرح 25 طن سمك بورى طازج بسعر 50 جنيهًا للكيلو، وطرح أسماك من نوعيات الدميس. 12- توفير خدمة شوى الأسماك بفروع الشركة مقابل 5 جنيهات عن الكيلو .

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