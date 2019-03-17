بـ40 فرشا.. سقوط عصابة "محمد ومهند" لتجار الحشيش ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث بولاق الدكرور شقة موظف اتخذها وصاحب محل إكسسوارت حريمي وكرا لتجارة الحشيش المخدر.
وردت معلومات للنقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بأن "محمد. ح" 33 سنة، موظف مقيم ارض اللواء دائرة القسم، "أحمد.ك" 26 سنة، وشهرته "مهند" صاحب محل إكسسوارات حريمي سبق اتهامهما في 3 قضايا، يزاولان نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من شقة الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الاجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن الأول وتم ضبطهما وبحوزتهما 40 فرش حشيش وزنت 4 كيلو جرامات، وهاتفي محمول و295 جنيها.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم تحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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