"أفيز ولاصق تحت الجثة".. ماذا حدث في شقة مُسن كويتي بالعجوزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، عن التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل مُسن كويتي داخل شقته بالعجوزة على يد خادمته و5 آخرين بدافع السرقة.

البداية بلاغ تلقاه العميد أيمن الجيار مأمور قسم العجوزة من "عزيزة.م" 33 سنة، خادمة مقيمة بكرداسة، أنها حال تواجدها بالشقة صحبة مخدومها "خالد.ص"، 81 سنة، داخل شقته، سقط مغشيًا عليه عقب تناوله بعض المأكولات ووفاته، والعثور على جثته بصالة الشقة، وبها سحاجات حول الفم والساق اليمنى وأسفلها أفيز بلاستيك ولاصق طبي.

عُثر بسلة القمامة بمطبخ الشقة على 2 أفيز متصلين بقطع للاصق طبي، وبكرة لاصق فارغة، وأمام باب الشقة قطعة من اللاصق الطبي المعثور عليه، وبغرفة النوم حقيبة مكسورة الأقفال، ولم يتم العثور على هاتف المتوفي أو مبالغ مالية.

تحريات العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغة بالاشتراك مع شقيقتها "حميدة.م" 36 سنة، وشقيقيها "رفيق" 31 سنة وشهرته "رفيع" و"أحمد كابوزة" 25 سنة، و"محمد.إ" 19 سنة، و"علوكة" 30 سنة و"عبد الرحمن.ش" 30 سنة خراط.

عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة، وتمكنت مأموريات بقيادة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة والرائد أحمد عادل رئيس مباحث نقطة أرض اللواء من ضبطهم.

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أمام اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً وأنهم من الأولى إلى الرابع، اتفقوا على سرقة المجني عليه بالإكراه بتسهيل من الأولى، ونظراً لأنهم معلومين لدى المجني عليه استعان الرابع بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، وقاموا بشراء 7 أفيز ولاصق طبي.

بتاريخ يوم الحادث، راقب الثانية والثالث والخامس الطريق إلى مدخل العقار، وصعد السادس والسابع لشقة المجني عليه وطرقا على بابها، ولدى فتح الأولى لهما قاما بدفعها، والتعدي عليها بادعاء أنهما مجهولان وشلا حركة المجني عليه وقيدا يديه بالإفيز وكمما فمه باللاصق الطب، إلا أنه قاومهما وحاول نزع اللاصق عدة مرات مما أحدث السحجات حول فمه، فكتم "علوكة" أنفاسه بقطعة قماش حتى فارق الحياة.

واستولى المتهمان على مبلغ ألف جنيه هاتف محمول من جلباب المجني عليه، وتوجه السابع لغرفة النوم بإرشاد الأولى وكسر أقفال الحقيبة، وأستولوا منها على 321 دولارا، و10 دينارات كويتي، وانصرفا من المكان.

وخشت الخادمة من آثار الشبهات حولها، وفكت وثاق المجني عليه اللاصق الطبي والأفيز وإلقائها بسلة قمامة المطبخ محل العثور، ولم تنتبه بوجود أفيز ولاصق طبي أسفل الجثة، وأدعت كذباً سقوط مخدومها مغشياً عليه ووفاته.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.