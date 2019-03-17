اهتمام فرنسي وعربي بالجناح المصري في معرض باريس الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

حازت مشاركة مصر في معرض باريس الدولي للكتاب التي تتم لأول مرة، على اهتمام كبيرا من الجمهور الفرنسي والعربي، في أول أيام المعرض، حيث شهد الجناح المصري إقبالا لافتا، وجاءت مشاركة مصر في المعرض بمناسبة العام الثقافي المصري الفرنسي.

جدير بالذكر، أن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، يشارك بمجموعة من أهم إصداراته في معرض باريس، نذكر منها: "اليهود والعالم والمال "، "قاهرة النسيان"، "ورشة المسرح"، "التحول الكبير"، "يوميات الحداد"، "الرأسمالية تموت"، "الطاعون والكوليرا"، "من هو شارلي"، "اليونان والعرب و أوروبا"، "مسألة فلسطين"، "سجناء الطونا"، "الكنائس في مصر"،"الألياذة"،"التصوير الحديث في مصر"، "غدا من سيحكم العالم"، "المسرح والجسد"، "المسرح والتعلم"، "اللغة والسلطة"، ومن سلسلة الشباب: "العلم"، "الفلسفة"، "اللاوعى"، "الأخلاق"، "حقوق الانسان"، "اللاعنف"، "الهة اليونان"، "المعبودات المصرية"، "تفسير التغير المناخي".​

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