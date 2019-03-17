استشاري إدارات الأعمال يكشف عن الطريقة الصحيحة لنجاح الشركات الحديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين محمد:

قال المهندس حسين فهمي استشاري إدارات الأعمال ونظم المعلومات في فيينا: "إن أية شركة ناشئة تبدأ بمجرد فكرة، وتتحول بعدها إلى ملكية فكرية وبحث علمي، يثبت أن تلك الفكرة سيتم تطبيقها، واستطعنا من خلال منتدى شباب العالم تحويل الفكرة إلى حقيقة وتنفيذها، مشيرا إلى أنه لكي يتم تأسيس شركة ناشئة ناجحة يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية تضمن استدامة هذه الفكرة".

وأضاف: "إن مؤسسة منتدى شباب العالم هي المنصة التي استطعنا من خلالها الشراكة، حيث اختصرنا من خلال المنصة المحورية زمن تنفيذ المشروع من عام إلى 3 أشهر، مؤكدا أن أغلب الشركات التي عملت على تنفيذ تلك المنصة شركات مصرية".

وتابع: "كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية حالة من الجدل حول قدرتها وتأثيرها على المستخدمين، فكيف يمكننا استغلال تلك المواقع بشكل مناسب لنكون محتوى إيجابي يخلق فرص عمل للمواطنين من خلال التعبير عن إبداعهم ومواهبهم، ومن خلال الموقع الذي صممناه نستطيع استخدام الذكاء الصناعي في توظيف الشباب، مشيرا إلى أن أغلب الشباب لا يحبذ استخدام الطرق التقليدية في التوظيف، ولكن يفضل التفاعل بشكل مباشر ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من إرسال السيرة الذاتية".

وعقب ذلك، تم عرض فيديو يشرح فكرة موقع "ستوري مايت" الذي يتم من خلاله عرض قصة حياتك ووظيفتك وحلمك ومواهبك وإيصاله إلى جميع المستخدمين من حولك.

واستأذن المهندس حسين فهمي، الرئيس السيسي لإطلاق موقع (ستوري مايت) خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الإفريقي، والذي أصبحت نسخته التجريبية متواجدة بالفعل للاستخدام وتلقي الأراء والتعليقات.

ووجه شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمه في العام 2016 بأول مؤتمر للشباب على أحد إنجازاته بالخارج، مؤكدا أن تكريمه كان بمثابة مسؤولية وتكليف لأداء المزيد من أجل مصر.​