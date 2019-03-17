"شبرا الخير" وهشام عباس يكرمان أكثر من 30 أماً مثالية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كرمت جمعية شبرا الخير، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية، مع الفنان هشام عباس، أكثر من 30 أماً مثالية بمدينة شبرا الخيمة والقليوبية، من بينهن عدد من أمهات شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الاحتفالات بيوم المرأة المصرية وعيد الأم، بحسب بيان من الجمعية اليوم الأحد.

وانقسمت احتفالية الجمعية الشبابية بأمهات مصر، إلى جزئين؛ أولهما كان من خلال توزيع العديد من الهدايا على الأمهات المعيلات العاملات في الأسواق الشعبية بشبرا الخيمة في شتى المهن من بائعات الفول والطعمية والخضراوات وأسطوانات الغاز وبائعات الدواجن والحلويات والفاكهة والعيش والأجبان.

وجاء الجزء الثاني من خلال إطلاق أكبر احتفالية لتكريم الأم المثالية في القليوبية بتوزيع الهدايا على 33 أماً مثالية من بينهن عدد من أمهات شهداء الواجب من الجيش والشرطة، وفقا للبيان.

وقالت الجمعية إن إحدى الشركات الراعية للاحتفالية قدمت رحلتي عمرة للأمهات المثالية، حيث تم إجراء قرعة علنية عليهما خلال الاحتفالية، وقام بسحب القرعة الفنان هشام عباس ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت أن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، التي أقيمت تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، تأتي إيمانا بدورها الاجتماعي تجاه أمهات شبرا الخيمة والقليوبية لما يقدمنه من تضحيات من أجل بلادهن وأسرهن وأولادهن.

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وحضر الاحتفالية كلا من الدكتورصلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب المصري وثريا الشيخ عضو المجلس عن شبرا الخيمة ولفيف من رجال الأعمال والمجتمع المدني.

وعبر الفنان هشام عباس عن سعادته بالمشاركة في تكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب الوطني، مضيفاً أنه "مهما قدمنا لهن لن نستطيع الوفاء بحقوقهن علينا وعلى بلدنا .. شكراً لكل أم في مصر على ما تبذله من جهد وعمل وخاصة الأمهات المعيلات".

وقال إيهاب فاروق رئيس جمعية شبرا الخير: "حملة بحبك يا أمي هي الأكبر بإذن الله في القليوبية وكل محافظات مصر وتأتي تضامناً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالمرأة العاملة المعيلة في مصر".

وأضاف فاروق أنه تم اختيار تنفيذ الجزء الأول من الحملة تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، والجزء الثاني في يوم المرأة المصرية وبمناسبة عيد الأم.

وأشار إلى أن فريق البحث بالجمعية تلقى أكثر من 100 قصة كفاح، واستطاع من خلال إجراء البحث، اختيار الأمهات الأكثر كفاحاً واللاتي يتخطى عددهن 30 أماً، وذلك بعد ان روت كل أم قصة كفاحها التي استمرت أعواماً لتحقق لأولادها حياة كريمة.

وقامت جمعية شبرا الخير منذ تأسيسها في سبتمبر 2018 بالعديد من الفعاليات، من أهمها تيسير زواج 73 عروسا من اليتيمات ومن الأسر الأشد احتياجاً، ثم توزيع مئات الألحفة على الأسر بقاعدة بيانات الجمعية، وتوزيع الهدايا العينية على أهالي شبرا الخيمة، وتوزيع مئات الشنط من اللحوم والخضراوات في حملة تنظم مرتين شهرياً.