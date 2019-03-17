منسق "منتدى شباب العالم": تدشين منصة جديدة للتواصل الاجتماعي لرواد الأعمال يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت أيه عطية منسق عام منتدى شباب العالم، عن تدشين منصة جديدة التواصل الاجتماعي يونيو المقبل لرواد الأعمال، كجزء من تنفيذ توصية منتدى شباب العالم العام الماضي.

وقالت منسق عام منتدى الشباب، إن المنصة تتناول حوارات حول أهمية شبكات التواصل الاجتماعي وفوائدها ومشكلاتها وكيفية الاستفادة منها.

ولفتت إلى أن الشبكة تضم رواد أعمال من مصر وجميع دول العالم، لمناقشة التوصيات التي تنفذ على أرض الواقع.

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وأوضحت، أنه سيتم عقد منتدى لشباب العالم آخر نهاية العام الجاري، متاح لجميع الشباب التقديم للمشاركة في المنتدى، من خلال الموقع الالكتروني للمنتدى.

ووجهت الشكر، لفريق العمل منتدى شباب العالم، الذي أسس أول مؤتمر وطني للشباب، متابعة: "أصبحنا أكتر من عيلة".

وتقدمت بالعزاء في وفاة أشرف شوقي، مدير الانتاج الفني للمنتدى شباب العالم، الذي كان سببا في النجاحات التي حققها منتدى شباب العالم الفترة الماضية.​