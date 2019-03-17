مسؤول الشراكات بمنتدى شباب العالم: القارة الأفريقية غنية بالثروات وينقصنا إدارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خليل، مسؤول الشراكات بمنتدى شباب العالم، إن المنطقة الأفريقية لديها عدة تحديات، أهمها تأهيل وتدريب الشباب، ونقص الموارد الواضح، مشيرًا إلى أننا كقارة أفريقية غنية جدًا بالموارد والثروات الطبيعية، إلا أن السؤال دائما: من يدير هذه الموارد؟ وهل سنظل نعتمد على الخبرات الأجنبية التي غالبًا ما تكون لغير صالحنا، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور تحديات اقتصادية؟

جاء هذا خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية "آفاق جديدة"، بملتقى الشباب العربي الأفريقي، المنعقد بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد خليل، أنه من المهم التفكير في تحويل التحديات لفرص، خاصة أن القارة الأفريقية، لديها ميزة مهمة جدًا، وهي أن أغلب سكانها من الشباب، الذين لا بد من تحويلهم لعناصر فعالة.

وقال إن مصر أطقلت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب المصري، ومن أفكاره إطلاق منتدى شباب العالم، والآن أطلقت منتدى الشباب العربي الإفريقي، مؤكدًا أن التجربة المصرية لتأهيل الشباب مثالًا ناجحًا يجب تعميمه.

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وقال إن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب حدد بعض المعايير لتأهيل الشباب، وفي نسخته الأفريقية، هناك معايير أيضًا مثل: الطموح، الحلم، والعزيمة، وأن يتراوح سن الشاب ما بين 18 و30 عامًا.

وأوضح أن منهج بناء الشخصية، يعتمد على جانب نظري وأكاديمي، بالإضافة إلى شق تطبيقي.

وتابع أن البرنامج يستضيف 100 شاب أفريقي في كل دورة على مدار العام، مدة الدورة الواحدة 6 أسابيع، مؤكدًا أن الهدف خلق لغة مشتركة، وتحقيق تكامل الهويات، والتعارف بين الحضارات، ومناقشة التحديات.