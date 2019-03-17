طقس دافئ اليوم.. والأرصاد: شبورة كثيفة وسقوط أمطار

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طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 22شبين الكوم 12 22طنطا 11 20دمنهور 11 20الإسكندرية
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 12 22
طنطا 11 20
دمنهور 11 20
الإسكندرية 12 20
بلطيم 12 19
مطروح 11 20
السلوم 11 19
سيوة 11 21
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 12 20
الإسماعيلية 12 22
السويس 11 21
العريش 12 19
رفح 12 18
رأس سدر 12 22
نخل 6 18
نويبع 17 20
طابا 12 18
كاترين 5 16
الطور 13 23
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 15 22
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 22
بني سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 9 23
سوهاج 9 23
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 13 26
أبو سمبل 11 25
الوادي الجديد 13 24
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