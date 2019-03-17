انت الان تتابع انتصار السيسي: قارتنا مليئة بشباب قادر على خلق الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي في ملتقى أسوان

أشادت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمواهب وطاقات الشباب العربي والإفريقي القادر على خلق الفرص، قائلة، في تدوينة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي المنعقد حاليا في أسوان، التي تم اختيارها لتكون عاصمة الشباب الإفريقي والعربي للعام الجاري: "لطالما كانت قارتنا الإفريقية مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها، وخلال مشاركتي في فعاليات افتتاح الملتقى شهدت كم المواهب والطاقات التي أصبحت تملأ قارتنا اليوم".

وقال الرئيس، في كلمته بافتتاح الملتقى، أمس السبت، إن القارة الإفريقية تعاني من الصراعات والنزاعات، وأصبحت مشاهد اللاجئين معتادة وصوت صرخات الأطفال جزءا من حياتنا اليومية، مضيفا: "للأسف، كان نصيب منطقتنا العربية والإفريقية هو الأكبر بلا منازع، فنحن نسكن إقليما أرهقته صراعات الحاضر، التي تكاد تعصف بمستقبله