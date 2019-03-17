انت الان تتابع إفريقية النواب: السيسي يرفع شعار «تمكين الشباب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي 2019، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية فى كل المجالات، وهو ما تعاظم مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن اهتمام السيسي بالشباب واضح منذ توليه المسؤولية، لذلك سيحتل محور "تمكين الشباب" أولوية على أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، خاصة أن مصر لها تجربة ثرية في هذا الصدد، من خلال عقد أكثر من منتدى للشباب حضره عدد كبير من الشباب العربي الإفريقي والعالمي.
وأوضح رضوان أن الاهتمام بالشباب أحد البنود الرئيسية على أجندة 2063، لتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرا إلى الاهتمام بالشباب كركيزة أساسية ونقطة انطلاق نحو المستقبل، ليس على المستوى الوطني فقط بل في إفريقيا بصفة عامة رؤية تتبناها القيادة السياسية. ولفت إلى أن الاهتمام بالشباب لم يأتِ من فراغ، لأن
وأوضح رضوان أن الاهتمام بالشباب أحد البنود الرئيسية على أجندة 2063، لتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرا إلى الاهتمام بالشباب كركيزة أساسية ونقطة انطلاق نحو المستقبل، ليس على المستوى الوطني فقط بل في إفريقيا بصفة عامة رؤية تتبناها القيادة السياسية.
ولفت إلى أن الاهتمام بالشباب لم يأتِ من فراغ، لأن القارة السمراء تمتلك ثروة بشرية يحتل فيها الشباب أكثر من 40%، ومن هذا المنطلق كان الحرص على دمج الشباب المصري بالإفريقي، والعمل على دعم وعيهم الثقافي في أكثر من مؤتمر للشباب، كان آخرها النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم الذى شارك فيه أكثر من 5 آلاف شاب بينهم أعداد كبيرة من الشباب الأفارقة، إذ أعلن الرئيس في التوصيات الختامية للمنتدى أن محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي والعربي للعام الجاري.
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