انت الان تتابع حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة البابا شنودة الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 17 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2012: توفى البابا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وفي عام 1892: ولد سيد درويش، فنان مصري. وفي عام 1923: ولد صلاح منصور، ممثل مصري. وفي عام 1851: تم اكتشاف واحد من أكبر النيازك التي وقعت على سطح الأرض حيث بلغ قطره 250 كيلومتر.

وفي عام 1969: تم انتخاب جولدا مائير رئيسة لوزراء إسرائيل، لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء فيها.وفي عام 1989: عثر الحراس المسلمون للمسجد الأقصى على كمية من القنابل داخل المسجد وضعتها جماعة يهودية لتستخدمها في تفجيره.وفي عام 2003: استقال وزير الخارجية البريطاني روبن كوك من منصبه وذلك بسبب رفضة الحرب

وفي عام 1969: تم انتخاب جولدا مائير رئيسة لوزراء إسرائيل، لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء فيها. وفي عام 1989: عثر الحراس المسلمون للمسجد الأقصى على كمية من القنابل داخل المسجد وضعتها جماعة يهودية لتستخدمها في تفجيره. وفي عام 2003: استقال وزير الخارجية البريطاني روبن كوك من منصبه وذلك بسبب رفضة الحرب على العراق. Advertisements وفي عام 2014: بعد تمرير لاستفتاء الانفصال، جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ عملية الانضمام إلى الاتحاد الروسي. وفي عام 1920: ولد مجيب الرحمن مؤسس جمهورية بنغلاديش وأول رئيس لها. وفي عام 1985: ولدت دينا الشربيني، ممثلة مصرية. وفي عام 1977: توفى عبد العزيز علي فرج، قارئ مصري. وفي عام 2003: توفى ثروت أباظة، روائي مصري. وفي عام 2016: توفى بندر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.

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