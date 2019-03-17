شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تضع آلية لطلبات المستثمرين للتخصيص المباشر لأراضي مدن الجيل الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع جميع الطلبات المُقدمة لمجلس إدارة الهيئة من المستثمرين للتخصيص المباشر لأراضي مدن الجيل الرابع، ومدن (السادات- برج العرب- 15 مايو)، ومدن الصعيد، لإقامة أنشطة (خدمية، ومتنوعة).

وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان اليوم الأحد: «تتضمن آلية التعامل مع جميع الطلبات المُقدمة لمجلس إدارة الهيئة من المستثمرين للتخصيص المباشر، ما يلي تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضي المتاحة بالمدن المذكورة، وفقاً لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمي- أنشطة متنوعة)، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل، بينما يقوم المستثمر بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأي حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك، ويقوم المستثمر أيضاً بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية، وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50 % من جدية الحجز، ويمكن تطبيق الاَلية السابقة على جميع المدن الجديدة فى حال سداد المستثمر بالدولار الأمريكي، ويتم تجميع كل الطلبات المُقدمة للعرض على مجلس إدارة الهيئة، واستكمال باقي مقدم قطعة الأرض (طبقاً لكل عرض من العروض المُقدمة) بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المُتبعة بذات الشأن».

وأضاف وزير الإسكان أنه «تمت الموافقة أيضاً على السير فى إجراءات التعاقد والاستلام للعملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بمشروعات الإسكان التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (دار مصر- سكن مصر- امتداد الرحاب- مدينتى) بمدينة القاهرة الجديدة، والراغبين في السداد بنظام التمويل العقاري، وعدم المطالبة بسداد أي غرامات تأخير في حالة موافاة جهاز المدينة بالموافقة على التمويل العقاري خلال عام من تاريخ الإخطار (بالتخصيص أو الاستلام)، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتعميم ذلك على مشروعي (دار مصر- سكن مصر) بالمدن الجديدة، بشرط قيام العميل باستكمال الدفعة المُقدمة في الموعد المُحدد لها».

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وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص 4 قطع أراضٍ لإنشاء كنائس بالمدن الجديدة، وهى (قطعة الأرض بمساحة حوالي 5200 م2 كجزء مستقطع من قطعة الأرض رقم 1170 بمنطقة مركز مدينة بني سويف الجديدة (بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة) لبطريركية الأقباط الأرثوذكس - قطعة الأرض بمساحة 1220 م2 بمركز الخدمات الرئيسي بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة لإقامة كنيسة للطائفة الإنجيلية - قطعة الأرض بمساحة 1710.67 م2 بمركز الخدمات رقم 3 بالمرحلة الأولي بمدينة المنصورة الجديدة لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكسية - قطعة الأرض رقم (5) بمركز الخدمات الرئيسي بمنطقة ابني بيتك (5) بمساحة (2879م2) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكسية)، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن، وفى ضوء مساحة القطع المقترحة بأنها تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقاً للأسس المذكورة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (106) بتاريخ 25/5/ 2017.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: إنه «وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة، بالحى السابع بمدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الغربية، بنظام نقل الأصول، كموقع بديل للموقع المملوك لهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة تل الحدادين بطنطا بمحافظة الغربية، على أن تتولى المحافظة التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية فيما يخص أعمال استبدال الموقع، ويتم الالتزام بالنشاط «عمراني متكامل» وبالاشتراطات البنائية التالية (نسبة أراضى الإسكان لا تزيد على 50% من مساحة أرض المشروع - نسبة أراضي الخدمات لا تزيد على 12% ولا تقل عن 8% من مساحة أرض المشروع - النسبة البنائية: 50 % للفيلات كحد أقصى من المساحة المُخصصة للإسكان وبارتفاع أرضي + 4 أدوار متكررة، و40 % للفيلات كحد أقصي من مساحة قطعة الأرض بإرتفاع أرضي + دور - الكثافة السكانية على مستوي المشروع 150 فرداً / فدان - باقى الاشتراطات وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008)، ويتم إبرام عقد ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظة الغربية، وهيئة الأوقاف المصرية، ووفقاً للقواعدالمقررة، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011».

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (45) فداناً لإقامة مصنع بسكويت لصالح منظومة التغذية المدرسية، والذي تم التعاقد بشأنه مع شركة نمساوية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء زيارته لدولة النمسا، وقطعة أرض بمساحة (32) فداناً لإقامة مصنع ألبان، بمنطقة المطورين الصناعية بمدينة السادات، بنظام نقل الأصول لصالح القوات المسلحة وزارة الدفاع (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، واستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد، على أن يتم موافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الاختصاص على نقل الأصول، وذلك طبقاً للقواعد المتبعة بالهيئة بهذا الشأن، وطبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، واستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

وأوضح المهندس طارق السباعي أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بنشاط نادٍ للقوات المسلحة بمساحة (83522.27م2 أي ما يعادل 19.89 فدان) بمنطقة النوادي بمدينة بدر، بنظام نقل الأصول لصالح القوات المسلحة (وزارة الدفاع) لإقامة نادٍ اجتماعي للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وخدمة أهالي المدينة والمدن المجاورة، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية للنوادى، وطبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وطبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، واستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.