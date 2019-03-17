شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الإفريقي، الذي يعقد في مدينة أسوان، تحت عنوان «منتدى شباب العالم..آفاق جديدة».

وحضر فعاليات الجلسة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.