شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الإفريقي، الذي يعقد في مدينة أسوان، تحت عنوان «منتدى شباب العالم..آفاق جديدة».
وحضر فعاليات الجلسة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقي (بث مباشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.