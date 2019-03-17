شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. انعقاد الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ بعد قليل، الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي، تحت عنوان «منتدى شباب العالم، أفاق جديدة» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

كما سيتم عقد عدة ورش عمل وجلسات نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى، حيث سيتم عقد جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل البحث العلمي والرعاية الصحية»، ومائدة مستديرة تحت عنوان «وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي»، كما سيعقد جلسة نقاشية أخرى تحت عنوان «أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية»، بجانب ورشتي عمل تحت عنوان «كيف تكون رائد أعمال ناجح، وريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقي»، فضلاً عن ورشة عمل أخرى بعنوان «تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل».

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ، والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي» عام ٢٠١٩.