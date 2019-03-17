شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنقذ سائحين فرنسيين من الغرق جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت القوات البحرية من إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق جنوب البحر الأحمر إثر تعرض اللنش الشراعي «فرنسي الجنسية» لحالة غرق بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح إلى 40 عقدة .

وذكرت القوات المسلحة- في بيان الأحد- أن بلاغا تلقته القوات البحرية بحدوث غرق اللنش بجوار شعب فنديرة جنوب برنيس بالبحر الأحمر وكان على متنه السائحان الفرنسيان حتى أمكن اصطحابهما لأحد الموانئ وتقديم جميع الإسعافات المطلوبة لهما.

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