"غرفة السياحة": مخيمات "5 نجوم" لخدمة الحجاج بالأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن ضوابط الحج السياحي تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للحج الذي التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية في جميع مراحلة ابتداء من استقبال المواطن عند تقديم جواز سفره للشركة وحتى عودته من أداء الفريضة مرورا بتوفير وسيلة السفر والانتقالات داخل الأراضي المقدسة والإقامة المتميزة بمكة والمدينة بجانب الخدمات التي تنفرد بتقديمها شركات السياحة في منى وعرفات.

ونوه السيسي، في بيان اليوم، إلى التعاقد مع الجانب السعودي على مخيمات 5 نجوم كاملة التجهيزات من الأثاث الفاخر وأجهزة التكيف والأغذية والمشروبات من خلال بوفيهات مفتوحة على مدار اليوم.

وأوضح أن هناك لجان مشتركة من وزارة السياحة وغرفة الشركات ستعمل على مدار الساعة لضمان راحة الحجاج والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

وتغلق وزارة السياحة، الأحد، باب التسجيل للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج عبر موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قبل الشركات المنظمة للحج السياحي استعدادا لإعلان القرعة الإلكترونية يوم 27 مارس الجاري.