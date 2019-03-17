"بدون رسوم".. التعليم تعلن موعد تسليم شريحة "التابلت" للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوي الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ وأن الوزارة نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم وذلك بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأوضحت وزارة التعليم أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصوره ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.