أخبار مصر | الصحة: دمج خدمات الصحة النفسية والإدمان في الوحدات الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: دمج خدمات الصحة النفسية والإدمان في الوحدات الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل لإرساء آليات وتصميم إجراءات فعالة لدمج خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، توازيًا مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، يأتى ذلك برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضورالدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور خالد سعيد المستشار الإقليمي لوحدة الصحة النفسية وسوء استخدام المواد المخدرة بقسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور حسن صلاح المستشار الإقليمي لوحدة الرعاية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

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وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الى أنه تم إستعراض ما تم إنجازه من مشروع “رأب الفجوة” في خدمات الصحة النفسية وتضمينها في وحدات الرعاية الأولية لعام ٢٠١٨-٢٠١٩ بمحافظات جمهورية مصر العربية، كما تم عرض التوصيات الوطنية لخدمات الصحة النفسية المُقرر تضمينها في قطاع الرعاية الأساسية والمراحل التدريبية الميدانية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، كما تم إلقاء الضوء على آلية تنفيذ المرحلة المتبقية للمشروع.

وقالت "منن" إن الورشة انتهت إلى صياغة تصميم ومنهج متكامل لدمج الخدمات النفسية بقطاع الرعاية الأساسية ومستويات الخدمة المتعددة من المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية المتخصصة، وتوفير الأساليب العلاجية المتعددة بكافة مستويات الرعاية الطبية، وآليات التحويل للمرضى النفسيين ومتابعتهم العلاجية النفسية الدورية،ووضع نظام للمتابعة والأشراف على تنفيذ الخدمة وتمديدها بكافة محافظات الجمهورية على التوالي.

كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنظمة الصحة العالمية بتكريم المدربين الميدانين بمشروع رأب فجوة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.