أخبار مصر | خبيران بجامعة "يل" الأمريكية يلقيان محاضرات بمستشفى أبو الريش الياباني الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيران بجامعة "يل" الأمريكية يلقيان محاضرات بمستشفى أبو الريش الياباني الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور كل من البروفوسير دنيش باركنشار، رئيس وحدة الجهاز الهضمى، والبروفوسيرة فرانزا باركنشار رئيس وحدة أمراض الدم وسرطان الأطفال، بجامعة "يل"، بالولايات المتحدة الأمريكية، مستشفى أبو الريش اليابانى، وذلك يوم الأحد الموافق 24 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب قصر العينى، وبإشراف الدكتورة نيفين سليمان، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الخبيرين سيقومان بالقاء محاضرات فى تخصصهما، فى نفس اليوم، بمستشفى أبو الريش اليابانى، وبحث سبل التعاون بين الكليتين، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء وحدتى الجهاز الهضمى، وأمراض الدم فى الأطفال، والاطلاع على ما وصلت إليه التجديدات فى المستشفى وتبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث سبل التعاون بين كلية الطب بجامعة القاهرة، وكلية الطب جامعة "يل"

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظة أسوان، والدفع بـ 40 سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة، و3 لنش اسعافي، لتأمين فاعليات ملتقي الشباب العربى الإفريقي والمنعقد فى مدينة أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بوحدة رعاية فائقة، فضلا عن 2 عيادة طبية مجهزة ومزودة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية المتكاملة، وبها أطباء من كافة التخصصات، كما تم تأمين قاعة المؤتمرات بعدد 6 سيارات إسعاف مجهزة رعاية فائقة.

ومن جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم توفير مخزون استراتيجي بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة، كما تم مراجعة مخزون أكياس الدم، والتأكد من توافر كافة الفصائل بكميات وفيرة، لافتا إلى أنه تم منع كافة الاجازات للفرق الطبية، كما تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، والعناية المركزة.

وأضاف أن مقرات إقامة الوفود تحظى بتغطية اسعافية لكافة الفنادق من خلال سيارات اسعاف مجهزة، لافتا إلى أن الطرق الداخلية والفرعية ومنطقة كورنيش النيل وشارع المحطة، والمناطق الأثرية والسياحية مؤمنة بتمركزات لسيارات الإسعاف على مدار الساعة، أما فيما يتعلق بمطار اسوان فقد تم تأمينه بسيارتين اسعاف مجهزتين رعاية مركزة.

وعن وحدات الطوارئ والأزمات، أكد أنه تم توفير وحدتين للطوارئ والتدخل الطبي الميداني يعمل بها طبيب ومشرف اسعاف لكل وحدة، فضلا عن توفير سيارتين للتدخل الطبي والاستجابة الأولية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، أن غرفة ادارة الأزمات والمتابعة تنعقد بمقر الهيئة بمدينة أسوان على مدار الساعة منذ بدء تنفيذ الخطة لمتابعة تنفيذ الخطة واعداد تقارير دورية وارسالها لفريق القيادة والتحكم، وكذلك متابعة كافة تحركات السيارات الاسعافية بمحافظة أسوان.