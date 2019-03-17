السيسي يصل مقر احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى مقر احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، التي تقام ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري. كان الرئيس السيسي قد تسلم في 10 فبراير الماضي، رئاسة الاتحاد الإفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس في عام 2002 بديلا لمنظمة الوحدة الإفريقية. واصطحب الرئيس السيسي، عصر اليوم السبت، بعض الشباب المشاركين في الملتقى في جولة نيلية بمدينة أسوان.
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظة أسوان، والدفع بـ40 سيارة إسعاف مجهزة (عناية مركزة)، و3 لنشات إسعاف، لتأمين فعاليات الملتقى الذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي. وأوضحت الوزيرة أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بوحدة رعاية فائقة، فضلا عن 2 عيادة طبية
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظة أسوان، والدفع بـ40 سيارة إسعاف مجهزة (عناية مركزة)، و3 لنشات إسعاف، لتأمين فعاليات الملتقى الذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بوحدة رعاية فائقة، فضلا عن 2 عيادة طبية مجهزة ومزودة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية المتكاملة، وبها أطباء من كل التخصصات، كما تم تأمين قاعة المؤتمرات بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة بالرعاية الفائقة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، إلى أنه تم توفير مخزون استراتيجي بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة.
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