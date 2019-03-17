انت الان تتابع السيسي يصل مقر احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى مقر احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، التي تقام ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري. كان الرئيس السيسي قد تسلم في 10 فبراير الماضي، رئاسة الاتحاد الإفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس في عام 2002 بديلا لمنظمة الوحدة الإفريقية. واصطحب الرئيس السيسي، عصر اليوم السبت، بعض الشباب المشاركين في الملتقى في جولة نيلية بمدينة أسوان.

وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظة أسوان، والدفع بـ40 سيارة إسعاف مجهزة (عناية مركزة)، و3 لنشات إسعاف، لتأمين فعاليات الملتقى الذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي. وأوضحت الوزيرة أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بوحدة رعاية فائقة، فضلا عن 2 عيادة طبية