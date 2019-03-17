شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «القومي للإرهاب» يطالب بترجمة بيانات الأزهر ودار الإفتاء حول الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هاني لبيب، عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، أن المجتمع العربي المدني الذي يواجه خطاب كراهية الجماعات المتطرفة في أوروبا، لا يستطيع التعبير عن نفسه بشكل واسع كما يفعل الإخوان في المحافل الدلوية.

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وطالب «لبيب» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» بترجمة بيانات مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المهمة، مؤكدا أهمية اتحاد الدولة العربية في مواجهة الإرهاب، وتبني وجهة النظر المصرية الداعية إلى تجريم الدول الأوروبية للجماعات الإرهابية. وقال إن القيادة المصرية، كانت سباقة في التحذير من خطورة الإرهاب على المستوى الدولي، بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع «لبيب»: «يجب أن تضطلع وزارة الخارجية والمثقفين بدور كبير في التوعية دوليا بخطورة الإرهاب»، مطالبا مرصد الإسلامو فوبيا بالتواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بجهوده بشكل مستمر.

وأضاف عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف «بث فيديوهات الحوادث الإرهابية من مصلحة مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فهي تسمح بنشرها لتعبئة الرأي العام بشكل سلبي»، مؤكدا أن المتطرفين فكريا متواجدون في برلمان دول الاتحاد الأوروبي.