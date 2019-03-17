شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مكافحة الإدمان: تحليل المخدرات لردع الموظف الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الهدف من تحليل المخدرات ردع الموظف الحكومي.

وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن من تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات يمكنه التظلم أمام مصلحة الطب الشرعي. وأشار «عثمان» إلى أن الموظف الذي يطلب العلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولكن لو تم إجراء كشف له وثبت تعاطيه في هذه الحالة يتم اتخاذ إجراء رادع ضده وقاسية جدا.

وعلق «حساسين»: «الموظف الذي يشرب حشيش أو ترامدول مفيش مشكلة اشرب، ولكن خلي بالك محدش هيسيبك وهتتمسك طالما بقيت موظف، ياريت اللي بيشرب يبطل»